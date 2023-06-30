Усов Владимир Юрьевич
Место рождения601017 Znamenskoye, Vladimir Oblast Russia
Дата рождения22.10.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1956
601017 Znamenskoye, Vladimir Oblast Russia
Бракосочетание
17.12.1977
Жена: Усова Валентина Петровна
Рождение ребёнка
15.08.1978
Дочь: Воробьева Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Усова Валентина Петровна
Omsk, Óblast de Omsk Russian Federation
Рождение ребёнка
18.01.1983
Мать ребёнка: Усова Валентина Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Electrician
Образование
Неизвестно
СПТУ № 41
Образование
Неизвестно
Agricultural College