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Усов Владимир Юрьевич

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Место рождения

601017 Znamenskoye, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

22.10.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1956

Отец: Усов Юрий Александрович

Мать: Усова Александра Федоровна

601017 Znamenskoye, Vladimir Oblast Russia
Бракосочетание
17.12.1977

Жена: Усова Валентина Петровна

Рождение ребёнка
15.08.1978

Дочь: Воробьева Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Усова Валентина Петровна

Omsk, Óblast de Omsk Russian Federation
Рождение ребёнка
18.01.1983

Сын: Усов Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Усова Валентина Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Electrician
Образование
Неизвестно
СПТУ № 41
Образование
Неизвестно
Agricultural College