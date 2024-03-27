Федосова (Курлаева) Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосова (Курлаева) Анастасия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

18.05.1911

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1902

Муж: Федосов Илья Петрович

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.08.1907

Сын: Федосов Андрей Ильич

Отец ребёнка: Федосов Илья Петрович

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.08.1910

Дочь: Васса Ильинична

Отец ребёнка: Федосов Илья Петрович

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
18.05.1911
Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: от тифа
Похороны
Неизвестно
Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
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