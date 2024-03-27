Федосова (Курлаева) Анастасия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смерти18.05.1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.11.1902
Рождение ребёнка
18.08.1907
Сын: Федосов Андрей Ильич
Отец ребёнка: Федосов Илья Петрович
Рождение ребёнка
17.08.1910
Дочь: Васса Ильинична
Отец ребёнка: Федосов Илья Петрович
Смерть
18.05.1911
Причина смерти: от тифа
Похороны
Неизвестно