Цуркан Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦуркан Василий

Цуркан Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цуркан Никита

Мать: Цуркан Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цуркан Григорий

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цуркан Виктор

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цуркан Фёдор

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цуркан Василий

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close