Цуркан Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Цуркан Никита
Мать: Цуркан Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цуркан Григорий
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цуркан Виктор
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цуркан Фёдор
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цуркан Василий
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно