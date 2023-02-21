Симсон Карл Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симсон Карл Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Симсон Александр Михайлович

Мать: не указана

Смерть
1990
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