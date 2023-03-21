Вязовский Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВязовский Иван

Вязовский Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вязовский Андрей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вязовский Семен Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вязовский Антон Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вязовский Никита Иванович

Мать ребёнка: не указана

Шепелевка, Турковский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close