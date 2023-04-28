Барабанчиков Григорий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Барабанчиков Николай Федорович
Мать: Дарья Филипповна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Барабанчиков Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Анисья Григорьевна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Анисья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Григорьевна
Смерть
Неизвестно