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Барабанчиков Григорий Николаевич

Место рождения

Лукьяново, Ильинская волость, Тверской уезд

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Барабанчиков Николай Федорович

Мать: Дарья Филипповна

Лукьяново, Ильинская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
1875

Сын: Барабанчиков Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Анисья Григорьевна

Лукьяново, Ильинская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Анисья Григорьевна

Лукьяново, Ильинская волость, Тверской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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