Стрежнев Денис Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стрежнева Не помню
Мать ребёнка: Стрежнева Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стрежнева Владислава
Мать ребёнка: Стрежнева Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирилл
Мать ребёнка: Стрежнева Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стрежнева Наталья