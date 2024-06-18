Стрежнев Денис Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтрежнев Денис Анатольевич

Стрежнев Денис Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Стрежнева Мария Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стрежнева Не помню

Мать ребёнка: Стрежнева Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стрежнева Владислава

Мать ребёнка: Стрежнева Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирилл

Мать ребёнка: Стрежнева Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрежнева Наталья

Мы используем куки для улучшения работы сайта.