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Косенков Михаил Васильевич

Место рождения

Орловская обл.. Болховский р-н, дер. Бучнево

Дата рождения

02.11.1914

Дата смерти

21.02.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1914

Отец: Косенков Василий Матвеевич

Мать: не указана

Орловская обл.. Болховский р-н, дер. Бучнево
Рождение ребёнка
12.06.1939

Сын: Косенков Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Сидорова Ольга Игнатьевна

Протичка, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
21.02.1944
Эстония, Вируский уезд