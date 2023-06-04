Косенков Михаил Васильевич
Место рожденияОрловская обл.. Болховский р-н, дер. Бучнево
Дата рождения02.11.1914
Дата смерти21.02.1944
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1914
Отец: Косенков Василий Матвеевич
Мать: не указана
Орловская обл.. Болховский р-н, дер. Бучнево
Рождение ребёнка
12.06.1939
Сын: Косенков Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Сидорова Ольга Игнатьевна
Протичка, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
21.02.1944
Эстония, Вируский уезд