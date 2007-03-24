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Баранова Полина Александровна
Баранова Полина Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.03.2007
Пол
Женский
Отец
Баранов Александр Юрьевич
1973 г.р.
Мать
Баранова (Тутынина) Анна Владимировна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.2007
Отец:
Баранов Александр Юрьевич
Мать:
Баранова Анна Владимировна
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