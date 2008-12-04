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Юдахина Анастасия Алексеевна
Юдахина Анастасия Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.12.2008
Пол
Женский
Отец
Юдахин Алексей Воадимирович
1975 г.р.
Мать
Юдахина (Ерофеева) Юлия Сергеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.2008
Отец:
Юдахин Алексей Воадимирович
Мать:
Юдахина Юлия Сергеевна
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