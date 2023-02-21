Гуляева (Сексяева) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуляева (Сексяева) Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

01.11.1964

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Журавлева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Гуляев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Короткова Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Гуляев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Гуляев Павел Васильевич

Отец ребёнка: Гуляев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
26.08.1917

Дочь: Зубкова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Гуляев Василий Васильевич

Кристалка, 461165, Россия
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Гуляев Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуляев Василий Васильевич

Смерть
01.11.1964
Нижнекристалка, 461166, Россия
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