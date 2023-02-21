Гуляева (Сексяева) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти01.11.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Журавлева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Гуляев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Короткова Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Гуляев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Гуляев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
26.08.1917
Дочь: Зубкова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Гуляев Василий Васильевич
Кристалка, 461165, Россия
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Гуляев Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.11.1964
Нижнекристалка, 461166, Россия