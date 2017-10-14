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Елисеев Василий Алексеевич

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

14.10.2017

Пол

Мужской

Отец

1980 г.р.

Мать

1987 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.2017

Отец: Елисеев Алексей Вячеславович

Мать: Елисеева Юлия Юрьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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