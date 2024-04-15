Белокур (Белокур) Агафья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белокур (Белокур) Агафья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
14.06.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Марина Романовна Слюсаренко
Бракосочетание
22.01.1878 ст.

Муж: Белокур Леонтий Иванович

Николаевка, Сумська область
у Леонтия Ивановича второй брак | Рождество-Богородичная церковь
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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