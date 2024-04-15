Белокур (Белокур) Агафья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
14.06.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Марина Романовна Слюсаренко
Бракосочетание
22.01.1878 ст.
Николаевка, Сумська область
у Леонтия Ивановича второй брак | Рождество-Богородичная церковь
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно