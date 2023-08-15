Динда (Груева) Светлана (Сара) Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1957
Отец: Груев Пётр Павлович
Мать: Груева Дойка Танасова
Рождение ребёнка
03.10.1981
Сын: Динда Константин Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Середа Виктория Николаевна
Отец ребёнка: не указан