Динда (Груева) Светлана (Сара) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Динда (Груева) Светлана (Сара) Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1957

Пол

Женский

Добавил:

БШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1957

Отец: Груев Пётр Павлович

Мать: Груева Дойка Танасова

Рождение ребёнка
03.10.1981

Сын: Динда Константин Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Середа Виктория Николаевна

Отец ребёнка: не указан