Ефим Гордеевич
Место рожденияБураково
Дата рождения22.02.1740
Дата смертиМежду 1811 и 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1740
Отец: Гордей Тимофеевич
Мать: Татьяна Фёдоровна
Бракосочетание
22.01.1755
Жена: Агрипина Дорофеевна
Бураково, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Кондакова Ксения Ефимовна
Мать ребёнка: Агрипина Дорофеевна
Смерть
Между 1811 и 1812