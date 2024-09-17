Ефим Гордеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфим Гордеевич

Ефим Гордеевич

Место рождения

Бураково

Дата рождения

22.02.1740

Дата смерти

Между 1811 и 1812

Пол

Мужской

Отец

Около 1707 г.р.

Мать

Около 1707 г.р.

Жена

Около 1741 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1740

Отец: Гордей Тимофеевич

Мать: Татьяна Фёдоровна

Бракосочетание
22.01.1755

Жена: Агрипина Дорофеевна

Бураково, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Кондакова Ксения Ефимовна

Мать ребёнка: Агрипина Дорофеевна

Смерть
Между 1811 и 1812

Мы используем куки для улучшения работы сайта.