Тихонова (Пугина) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова (Пугина) Прасковья Ивановна

Место рождения

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

15.10.1897

Дата смерти

23.08.1993

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1897

Отец: Пугин Иван Андреевич

Мать: Пугина Анна Петровна

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
08.03.1923

Сын: Тихонов Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Тихонов Георгий Федорович

Рождение ребёнка
04.09.1925

Дочь: Данилова Софья Георгиевна

Отец ребёнка: Тихонов Георгий Федорович

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Тихонов Павел Георгиевич

Отец ребёнка: Тихонов Георгий Федорович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Тихонов Савва Георгиевич

Отец ребёнка: Тихонов Георгий Федорович

Рождение ребёнка
1934

Сын: Тихонов Леонид Георгиевич (Егорович)

Отец ребёнка: Тихонов Георгий Федорович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Тихонов Борис Георгиевич

Отец ребёнка: Тихонов Георгий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Георгий Федорович

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
23.08.1993
Гаврилов Посад, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
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