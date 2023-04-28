Тихонова (Пугина) Прасковья Ивановна
Место рождения
Дата рождения15.10.1897
Дата смерти23.08.1993
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1897
Отец: Пугин Иван Андреевич
Мать: Пугина Анна Петровна
Рождение ребёнка
08.03.1923
Сын: Тихонов Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Тихонов Георгий Федорович
Рождение ребёнка
04.09.1925
Дочь: Данилова Софья Георгиевна
Отец ребёнка: Тихонов Георгий Федорович
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Тихонов Георгий Федорович
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Тихонов Георгий Федорович
Рождение ребёнка
1934
Сын: Тихонов Леонид Георгиевич (Егорович)
Отец ребёнка: Тихонов Георгий Федорович
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Тихонов Георгий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.08.1993
Гаврилов Посад, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область