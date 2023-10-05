Брехова (Сурмава) Гульнара Шаликовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брехова (Сурмава) Гульнара Шаликовна

Место рождения

Хабаровский край Курун-Урях

Дата рождения

15.07.1954

Пол

Женский

Отец

Мать

1931 г.р.

Муж

1952 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1954

Отец: Сурмава Шалва

Мать: Кирилловская Вивея Анатольевна

Хабаровский край Курун-Урях
Бракосочетание
?.10.1973

Муж: Брехов Николай Александрович

Рождение ребёнка
28.07.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Брехов Николай Александрович

Николаевск-на-Амуре
Развод
2000

Муж: Брехов Николай Александрович

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