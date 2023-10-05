Брехова (Сурмава) Гульнара Шаликовна
Место рожденияХабаровский край Курун-Урях
Дата рождения15.07.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1954
Отец: Сурмава Шалва
Хабаровский край Курун-Урях
Бракосочетание
?.10.1973
Рождение ребёнка
28.07.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Брехов Николай Александрович
Николаевск-на-Амуре
Развод
2000