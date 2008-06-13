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Колищук Егор Сергеевич
Колищук Егор Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.06.2008
Пол
Мужской
Отец
Колищук Сергей Анатольевич
1980 г.р.
Мать
Колищук (Пугач) Виктория Ивановна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.2008
Отец:
Колищук Сергей Анатольевич
Мать:
Колищук Виктория Ивановна
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