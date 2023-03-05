Екатерина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1699 г.р.

Мать

1703 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Андрей Степанов

Мать: Авдотья Козмина

Смерть
Неизвестно
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