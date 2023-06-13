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Ситнова Вера Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1961

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961

Отец: Ситнов Виктор

Мать: Ситнова Анна Федоровна