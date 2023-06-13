Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Ситнова Вера Викторовна
Ситнова Вера Викторовна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1961
Пол
Женский
Отец
Ситнов Виктор
Мать
Ситнова (Гамаюнова) Анна Федоровна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961
Отец:
Ситнов Виктор
Мать:
Ситнова Анна Федоровна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь