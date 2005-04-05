Гайда (Абакумова) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайда (Абакумова) Евдокия Федоровна

Место рождения

пгт. Октябрьское, Красногвардейский р-н Крыма

Дата рождения

01.07.1916

Дата смерти

05.04.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

пгт. Октябрьское, Красногвардейский р-н Крыма
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гайда Михаил Иосипович

г.Красноград, Украина
Место жительства
Неизвестно
Dnepropetrovsk, Dnipropetrovsk Oblast, Ukraine
Смерть
05.04.2005
г.Днепропетровск, Украина
Похороны
Неизвестно
Novoverbivka (RZD) station, Krasnohrads\'kyi district, Kharkiv Oblast, Ukraine
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