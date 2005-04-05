Гайда (Абакумова) Евдокия Федоровна
Место рожденияпгт. Октябрьское, Красногвардейский р-н Крыма
Дата рождения01.07.1916
Дата смерти05.04.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гайда Михаил Иосипович
г.Красноград, Украина
Место жительства
Неизвестно
Dnepropetrovsk, Dnipropetrovsk Oblast, Ukraine
Смерть
05.04.2005
г.Днепропетровск, Украина
Похороны
Неизвестно
Novoverbivka (RZD) station, Krasnohrads\'kyi district, Kharkiv Oblast, Ukraine