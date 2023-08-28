Рублева (Самсонова) Наталья Самсонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рублева (Самсонова) Наталья Самсонова

Место рождения

деревня Левшино-?

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Самсонов Самсон Никифоров

Мать: не указана

деревня Левшино-?
Бракосочетание
28.10.1901

Муж: Рублев Тарас Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
18.02.1903

Сын: Рублев Тимофей Тарасов

Отец ребёнка: Рублев Тарас Иванов

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.07.1911

Дочь: Ольга Тарасова

Отец ребёнка: Рублев Тарас Иванов

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.08.1913

Дочь: Елизавета Тарасова

Отец ребёнка: Рублев Тарас Иванов

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.09.1917

Дочь: Вера Тарасова

Отец ребёнка: Рублев Тарас Иванов

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рублев Дмитрий Тарасович

Отец ребёнка: Рублев Тарас Иванов

Смерть
Неизвестно
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