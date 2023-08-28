Рублева (Самсонова) Наталья Самсонова
Место рождениядеревня Левшино-?
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Самсонов Самсон Никифоров
Мать: не указана
деревня Левшино-?
Бракосочетание
28.10.1901
Муж: Рублев Тарас Иванов
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
18.02.1903
Отец ребёнка: Рублев Тарас Иванов
Рождение ребёнка
01.07.1911
Дочь: Ольга Тарасова
Отец ребёнка: Рублев Тарас Иванов
Рождение ребёнка
13.08.1913
Дочь: Елизавета Тарасова
Отец ребёнка: Рублев Тарас Иванов
Рождение ребёнка
06.09.1917
Дочь: Вера Тарасова
Отец ребёнка: Рублев Тарас Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рублев Тарас Иванов
Смерть
Неизвестно