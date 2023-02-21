Тратканова (Горшунова) Серафима Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тратканова (Горшунова) Серафима Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1907

Дата смерти

04.10.1972

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1907

Отец: Горшунов Ефим Георгиевич

Мать: Горшунова Параскева Авраамовна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Тратканов Генрих Миронович

Отец ребёнка: Тратканов Мирон Иванович

Селты, Селтинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.11.1929

Сын: Тратканов Геннадий Миронович

Отец ребёнка: Тратканов Мирон Иванович

Селты, Селтинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тратканов Мирон Иванович

Смерть
04.10.1972
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
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