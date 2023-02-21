Тратканова (Горшунова) Серафима Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1907
Дата смерти04.10.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1907
Рождение ребёнка
1928
Сын: Тратканов Генрих Миронович
Отец ребёнка: Тратканов Мирон Иванович
Рождение ребёнка
24.11.1929
Сын: Тратканов Геннадий Миронович
Отец ребёнка: Тратканов Мирон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.10.1972
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика