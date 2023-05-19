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Митрофанов Иоанн Васильев

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

25.09.1914

Дата смерти

17.04.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1914

Отец: Митрофанов Василий Иванов

Мать: Митрофанова Прасковья Тимофеева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
25.09.1914
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
17.04.1915