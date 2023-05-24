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Попок Руслан
Попок Руслан
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1976
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Ильчук Людмила Петровна
1951 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1976
Отец: не указан
Мать:
Ильчук Людмила Петровна
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