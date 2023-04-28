Стародумов Кирилл Софронов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1677
Дата смерти1751
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677
Рождение ребёнка
Около 1699
Сын: Стародумов Ларион Кириллов
Мать ребёнка: Стародумова Настасья Агафонова
Рождение ребёнка
Около 1708
Дочь: Мелания Кириллова
Мать ребёнка: Стародумова Настасья Агафонова
поч. Клюевский у речки Едомихи, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1709
Мать ребёнка: Стародумова Настасья Агафонова
Рождение ребёнка
Около 1709
Сын: Стародумов Василий Кириллов
Мать ребёнка: Стародумова Настасья Агафонова
Рождение ребёнка
Около 1720
Мать ребёнка: Стародумова Настасья Агафонова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1751