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Стародумов Кирилл Софронов

Место рождения

Смоленская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1677

Дата смерти

1751

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677

Отец: Стародумов Софрон (Софронко) Кириллов

Мать: Стародумова Фотиния Иванова

Смоленская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1699

Сын: Стародумов Ларион Кириллов

Мать ребёнка: Стародумова Настасья Агафонова

Рождение ребёнка
Около 1708

Дочь: Мелания Кириллова

Мать ребёнка: Стародумова Настасья Агафонова

поч. Клюевский у речки Едомихи, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Стародумов Илья Кириллов

Мать ребёнка: Стародумова Настасья Агафонова

Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Стародумов Василий Кириллов

Мать ребёнка: Стародумова Настасья Агафонова

Рождение ребёнка
Около 1720

Сын: Стародумов Иван Кириллов

Мать ребёнка: Стародумова Настасья Агафонова

Слудка, Немский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стародумова Настасья Агафонова

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Слудка, Немский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1751
Слудка, Немский муниципальный район, Кировская область
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