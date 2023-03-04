Плотникова Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смерти1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Марфа Абрамовна
Отец ребёнка: Плотников Абрам Ларионович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Плотников Евстрат Абрамович
Отец ребёнка: Плотников Абрам Ларионович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Плотников Дементий Абрамович
Отец ребёнка: Плотников Абрам Ларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1785