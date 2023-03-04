Плотникова Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлотникова Ирина Ивановна

Плотникова Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Марфа Абрамовна

Отец ребёнка: Плотников Абрам Ларионович

Рождение ребёнка
1778

Сын: Плотников Евстрат Абрамович

Отец ребёнка: Плотников Абрам Ларионович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Плотников Дементий Абрамович

Отец ребёнка: Плотников Абрам Ларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Абрам Ларионович

Смерть
1785
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close