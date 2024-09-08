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Федосейкин Виктор Владимирович

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Место рождения

Россия, Рязанская обл., Чучковский р-н, Протасьев угол

Дата рождения

15.03.1954

Пол

Мужской

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1954

Отец: Федосейкин Владимир Андреевич

Мать: Федосейкина (Афанаскина) Вера Григорьевна

Бракосочетание
07.01.1977

Жена: Федосейкина (Сафронова) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
11.09.1977

Сын: Федосейкин Александр Викторович

Мать ребёнка: Федосейкина (Сафронова) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
01.11.1982

Сын: Федосейкин Сергей Викторович

Мать ребёнка: Федосейкина (Сафронова) Татьяна Васильевна

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