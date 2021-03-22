Мокин (Ахмадуллин) Ильдус Зиннатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМокин (Ахмадуллин) Ильдус Зиннатович

Мокин (Ахмадуллин) Ильдус Зиннатович

Место рождения

Тюбяк-Чекурча, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

31.01.1940

Дата смерти

22.03.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1940

Отец: не указан

Мать: Ахунова Зухра Шахирзяновна

Тюбяк-Чекурча, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.11.1962

Дочь: Попова Марина Ильдусовна

Мать ребёнка: Мокина Любовь Андреевна

Рождение ребёнка
06.12.1967

Сын: Мокин Сергей Ильдусович

Мать ребёнка: Мокина Любовь Андреевна

Рождение ребёнка
09.05.1975

Дочь: Мокина Елена Ильдусовна

Мать ребёнка: Мокина Любовь Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мокина Любовь Андреевна

Смерть
22.03.2021
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close