Мокин (Ахмадуллин) Ильдус Зиннатович
Место рождения
Дата рождения31.01.1940
Дата смерти22.03.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1940
Отец: не указан
Рождение ребёнка
30.11.1962
Дочь: Попова Марина Ильдусовна
Мать ребёнка: Мокина Любовь Андреевна
Рождение ребёнка
06.12.1967
Мать ребёнка: Мокина Любовь Андреевна
Рождение ребёнка
09.05.1975
Дочь: Мокина Елена Ильдусовна
Мать ребёнка: Мокина Любовь Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мокина Любовь Андреевна
Смерть
22.03.2021