Кузьминых Валентин Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузьминых Виктор
Мать: Кузьминых Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьминых Николай Валентинович
Мать ребёнка: Кузьминых Елена Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьминых Александр Валентинович
Мать ребёнка: Кузьминых Елена Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перескокова Лидия Валентиновна
Мать ребёнка: Кузьминых Елена Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузьминых Елена Петровна