Кузьминых Валентин Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьминых Валентин Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьминых Виктор

Мать: Кузьминых Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьминых Николай Валентинович

Мать ребёнка: Кузьминых Елена Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьминых Александр Валентинович

Мать ребёнка: Кузьминых Елена Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перескокова Лидия Валентиновна

Мать ребёнка: Кузьминых Елена Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьминых Елена Петровна