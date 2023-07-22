Эткеев Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эткеев Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1985

Пол

Мужской

Отец

1962 г.р.

Мать

1967 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1985

Отец: Эткеев Сергей

Мать: Любовь Тимофеевна