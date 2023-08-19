Шилова (Колотова) Людмила Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилова (Колотова) Людмила Леонидовна

Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Колотова Надежда Ивановна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
16.09.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шилов Роман

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно