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Сазонов Александр Петрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

21.08.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1916

Отец: Сазонов Петр Иванович

Мать: Сазонова Анисья Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Призыв на военную службу
28.09.1937
Рождение ребёнка
19.09.1950

Дочь: Павловец Ирина Александровна

Мать ребёнка: Сазонова Елена Александровна

Военная служба
27.11.1954
Лиепая, Liepāja
Дата окончания службы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сазонова Елена Александровна

Смерть
Неизвестно