Сазонов Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения21.08.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1916
Отец: Сазонов Петр Иванович
Призыв на военную службу
28.09.1937
Рождение ребёнка
19.09.1950
Дочь: Павловец Ирина Александровна
Мать ребёнка: Сазонова Елена Александровна
Военная служба
27.11.1954
Лиепая, Liepāja
Дата окончания службы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно