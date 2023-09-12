Масленникова (Бурнашева) Марфа Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти15.01.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1906
Рождение ребёнка
15.09.1906
Дочь: Надежда Егоровна
Отец ребёнка: Масленников Егор (Георгий) Андреевич
Рождение ребёнка
22.09.1907
Дочь: Таисия Егоровна
Отец ребёнка: Масленников Егор (Георгий) Андреевич
Рождение ребёнка
09.02.1910
Дочь: Мария Егоровна
Отец ребёнка: Масленников Егор (Георгий) Андреевич
Рождение ребёнка
08.07.1912
Сын: Масленников Иван Егорович
Отец ребёнка: Масленников Егор (Георгий) Андреевич
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Масленников Егор (Георгий) Андреевич
Рождение ребёнка
1924
Сын: Масленников Михаил Егорович
Отец ребёнка: Масленников Егор (Георгий) Андреевич
Рождение ребёнка
08.01.1928
Дочь: Ульяна Егоровна
Отец ребёнка: Масленников Егор (Георгий) Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Каракольчик
Смерть
15.01.1954