Масленникова (Бурнашева) Марфа Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масленникова (Бурнашева) Марфа Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

15.01.1954

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1906

Муж: Масленников Егор (Георгий) Андреевич

Рождение ребёнка
15.09.1906

Дочь: Надежда Егоровна

Отец ребёнка: Масленников Егор (Георгий) Андреевич

Паньково, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
22.09.1907

Дочь: Таисия Егоровна

Отец ребёнка: Масленников Егор (Георгий) Андреевич

Рождение ребёнка
09.02.1910

Дочь: Мария Егоровна

Отец ребёнка: Масленников Егор (Георгий) Андреевич

Рождение ребёнка
08.07.1912

Сын: Масленников Иван Егорович

Отец ребёнка: Масленников Егор (Георгий) Андреевич

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Масленников Егор (Георгий) Андреевич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Масленников Михаил Егорович

Отец ребёнка: Масленников Егор (Георгий) Андреевич

Рождение ребёнка
08.01.1928

Дочь: Ульяна Егоровна

Отец ребёнка: Масленников Егор (Георгий) Андреевич

Паньково, Еловский муниципальный район, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Каракольчик
Смерть
15.01.1954
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