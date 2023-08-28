Рязанов Евгений Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанов Евгений Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1982

Пол

Мужской

Отец

1959 г.р.

Мать

1961 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1982

Отец: Рязанов Владимир Ильич

Мать: Рязанова Любовь Георгиевна

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