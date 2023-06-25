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Торгашев Георгий Прокофьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Около 1819

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Торгашев Григорий Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 21.08.1811

Дочь: Торгашева Анастасия Георгиевна

Мать ребёнка: Торгашева Пелагея

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торгашева Пелагея

Смерть
Около 1819