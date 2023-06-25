Торгашев Георгий Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиОколо 1819
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Торгашев Григорий Георгиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 21.08.1811
Дочь: Торгашева Анастасия Георгиевна
Мать ребёнка: Торгашева Пелагея
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Торгашева Пелагея
Смерть
Около 1819