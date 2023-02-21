Сонина Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сонина Пелагея Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1950

Сын: Сонин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Сонин Василий Алексеевич

р.п. Шилово, Рязанской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сонин Валентин Васильевич

Отец ребёнка: Сонин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сонин Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Сонин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сонин Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Сонин Василий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сонин Василий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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