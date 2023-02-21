Сонина Пелагея Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1950
Сын: Сонин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Сонин Василий Алексеевич
р.п. Шилово, Рязанской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сонин Валентин Васильевич
Отец ребёнка: Сонин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сонин Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Сонин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сонин Василий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно