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Невретдинова Муршида

Место рождения

д. Шубино, Горьковской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Невретдинов Аллямша Камалетдинович

Отец ребёнка: Невретдинов Камалетдин Невретдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Невретдинов Ахметша Камалетдинович

Отец ребёнка: Невретдинов Камалетдин Невретдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Невретдинов Абдулкадер Камалетдинович

Отец ребёнка: Невретдинов Камалетдин Невретдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Невретдинов Фейзрахман Камалетдинович

Отец ребёнка: Невретдинов Камалетдин Невретдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Невретдинов Нетфулла Камалетдинович

Отец ребёнка: Невретдинов Камалетдин Невретдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Невретдинов Минажетдин Камалетдинович

Отец ребёнка: Невретдинов Камалетдин Невретдинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Невретдинов Камалетдин Невретдинович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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