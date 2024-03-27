Невретдинова Муршида
Место рожденияд. Шубино, Горьковской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Невретдинов Аллямша Камалетдинович
Отец ребёнка: Невретдинов Камалетдин Невретдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Невретдинов Ахметша Камалетдинович
Отец ребёнка: Невретдинов Камалетдин Невретдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Невретдинов Абдулкадер Камалетдинович
Отец ребёнка: Невретдинов Камалетдин Невретдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Невретдинов Фейзрахман Камалетдинович
Отец ребёнка: Невретдинов Камалетдин Невретдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Невретдинов Нетфулла Камалетдинович
Отец ребёнка: Невретдинов Камалетдин Невретдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Невретдинов Минажетдин Камалетдинович
Отец ребёнка: Невретдинов Камалетдин Невретдинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно