Бута Варвара Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бута Варвара Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Бута Евгения Давидова

Отец ребёнка: Бута Давид Аксентьев

Рождение ребёнка
1856

Сын: Бута Дмитрий Давидов

Отец ребёнка: Бута Давид Аксентьев

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Бута Марина Давидова

Отец ребёнка: Бута Давид Аксентьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бута Давид Аксентьев

Смерть
Неизвестно
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