Бута Варвара Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Бута Евгения Давидова
Отец ребёнка: Бута Давид Аксентьев
Рождение ребёнка
1856
Сын: Бута Дмитрий Давидов
Отец ребёнка: Бута Давид Аксентьев
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Бута Марина Давидова
Отец ребёнка: Бута Давид Аксентьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бута Давид Аксентьев
Смерть
Неизвестно