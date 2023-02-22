Савиных Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савиных Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Ковалева Евдокия Семёновна

Отец ребёнка: Савиных Семён Иванович

Рождение ребёнка
06.11.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савиных Семён Иванович

Шиконичи, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савиных Степан Семёнович

Отец ребёнка: Савиных Семён Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Семёновна

Отец ребёнка: Савиных Семён Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савиных Семён Иванович

Смерть
Неизвестно
Шиконичи, Орловский уезд, Вятская губерния
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