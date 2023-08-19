Тараш (Гаврилоглу) Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараш (Гаврилоглу) Анастасия Федоровна

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1904

Муж: Тараш Пантелеймон Семенович

Рождение ребёнка
20.01.1905

Дочь: София Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Тараш Пантелеймон Семенович

Рождение ребёнка
01.03.1906

Дочь: Ирина Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Тараш Пантелеймон Семенович

Рождение ребёнка
05.10.1907

Дочь: Мария Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Тараш Пантелеймон Семенович

Рождение ребёнка
21.08.1909

Сын: Тараш Иван Пантелеймонович

Отец ребёнка: Тараш Пантелеймон Семенович

Рождение ребёнка
20.09.1910

Сын: Тараш Федор Пантелеймонович

Отец ребёнка: Тараш Пантелеймон Семенович

Рождение ребёнка
14.11.1912

Дочь: Пелагея Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Тараш Пантелеймон Семенович

Смерть
Неизвестно