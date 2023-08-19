Тараш (Гаврилоглу) Анастасия Федоровна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1904
Рождение ребёнка
20.01.1905
Дочь: София Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Тараш Пантелеймон Семенович
Рождение ребёнка
01.03.1906
Дочь: Ирина Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Тараш Пантелеймон Семенович
Рождение ребёнка
05.10.1907
Дочь: Мария Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Тараш Пантелеймон Семенович
Рождение ребёнка
21.08.1909
Сын: Тараш Иван Пантелеймонович
Отец ребёнка: Тараш Пантелеймон Семенович
Рождение ребёнка
20.09.1910
Сын: Тараш Федор Пантелеймонович
Отец ребёнка: Тараш Пантелеймон Семенович
Рождение ребёнка
14.11.1912
Дочь: Пелагея Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Тараш Пантелеймон Семенович
Смерть
Неизвестно