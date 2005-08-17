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Барская Василиса Николаевна
Барская Василиса Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.08.2005
Пол
Женский
Отец
Барский Николай Николаевич
1971 г.р.
Мать
Барская Оксана Васильевна
Дети
Не указаны
Добавил:
НЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.2005
Отец:
Барский Николай Николаевич
Мать:
Барская Оксана Васильевна
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