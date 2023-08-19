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Мекотин Михаил Митрофанов

Место рождения

Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Мекотин Митрофан Алексеев

Мать: Мекотина Мавра Антонова

Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Прасковья Михайлова

Мать ребёнка: Мекотина Авдотья Павлова

Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Мекотин Петр Михайлов

Мать ребёнка: Мекотина Авдотья Павлова

Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Алимпиада Михайлова

Мать ребёнка: Мекотина Авдотья Павлова

Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Мекотин Никита Михайлоа

Мать ребёнка: Мекотина Матрена Федотова

Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
После 1858

Сын: Мекотин Емельян Михайлов

Мать ребёнка: Мекотина Матрена Федотова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мекотина Матрена Федотова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мекотина Авдотья Павлова

Смерть
Неизвестно