Мекотин Михаил Митрофанов
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Мекотин Митрофан Алексеев
Мать: Мекотина Мавра Антонова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Прасковья Михайлова
Мать ребёнка: Мекотина Авдотья Павлова
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Мекотина Авдотья Павлова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Алимпиада Михайлова
Мать ребёнка: Мекотина Авдотья Павлова
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Мекотина Матрена Федотова
Рождение ребёнка
После 1858
Мать ребёнка: Мекотина Матрена Федотова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мекотина Авдотья Павлова
Смерть
Неизвестно