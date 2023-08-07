Федор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедор Михайлович

Федор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1777 г.р.

Мать

1783 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Михаил Федосеевич

Мать: Татьяна

Смерть
Неизвестно