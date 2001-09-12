Ильиных Юрий Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1935
Дата смерти12.09.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1969
Мать ребёнка: Ильиных Валентина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ильиных Валентина Федоровна
Смерть
12.09.2001