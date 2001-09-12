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Ильиных Юрий Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1935

Дата смерти

12.09.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1969 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1969

Сын: Ильиных Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: Ильиных Валентина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильиных Валентина Федоровна

Смерть
12.09.2001
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