Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
?
?
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1924
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
?
1868 г.р.
Мать
?
1876 г.р.
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Добавил:
АА
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец:
?
Мать:
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия