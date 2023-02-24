Рябинина (Водоватова) Елена/Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Водоватов Валентин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябинин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Рябинин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Рябинин Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рябинин Владимир
Смерть
Неизвестно