Рябинина (Водоватова) Елена/Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябинина (Водоватова) Елена/Ирина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Водоватов Валентин

Мать: Водоватова Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябинин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Рябинин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Рябинин Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябинин Владимир

Смерть
Неизвестно
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