Бухарин Илья Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.01.1881
Дочь: Ксения Ильинична
Мать ребёнка: Бухарина Марфа Ивлиева
Рождение ребёнка
21.08.1885
Сын: Бухарин Тихон Ильич
Мать ребёнка: Бухарина Марфа Ивлиева
Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Бухарина Марфа Ивлиева
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Матрона Ильинична
Мать ребёнка: Бухарина Марфа Ивлиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бухарина Марфа Ивлиева
Смерть
Неизвестно