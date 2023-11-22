Бухарин Илья Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухарин Илья Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1881

Дочь: Ксения Ильинична

Мать ребёнка: Бухарина Марфа Ивлиева

Рождение ребёнка
21.08.1885

Сын: Бухарин Тихон Ильич

Мать ребёнка: Бухарина Марфа Ивлиева

Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Бухарин Константин Ильич

Мать ребёнка: Бухарина Марфа Ивлиева

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Матрона Ильинична

Мать ребёнка: Бухарина Марфа Ивлиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарина Марфа Ивлиева

Смерть
Неизвестно
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