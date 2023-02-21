Слепова (Червякова) Анна Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Вычислено 1805
Отец: Червяков Ефим Петров
Бракосочетание
?.10.1825
поручители: Иван Егоров Куркин, Иван Иванов Финогин, Василий Степанов Медведев | Казанская церковь
Рождение ребёнка
13.10.1826
Отец ребёнка: Слепов Афонасий Власов
Рождение ребёнка
02.08.1830
Дочь: Авдотья Афонасьева
Отец ребёнка: Слепов Афонасий Власов
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Отец ребёнка: Слепов Афонасий Власов
Рождение ребёнка
19.03.1835
Дочь: Дарья Афонасьева
Отец ребёнка: Слепов Афонасий Власов
Смерть
Неизвестно