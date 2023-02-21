Слепова (Червякова) Анна Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСлепова (Червякова) Анна Ефимова

Слепова (Червякова) Анна Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805

Отец: Червяков Ефим Петров

Мать: Червякова Евдокия Ефимова

Бракосочетание
?.10.1825

Муж: Слепов Афонасий Власов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Иван Егоров Куркин, Иван Иванов Финогин, Василий Степанов Медведев | Казанская церковь
Рождение ребёнка
13.10.1826

Сын: Слепов Иван Афанасьев

Отец ребёнка: Слепов Афонасий Власов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.08.1830

Дочь: Авдотья Афонасьева

Отец ребёнка: Слепов Афонасий Власов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Сын: Слепов Симиен Афонасьев

Отец ребёнка: Слепов Афонасий Власов

Рождение ребёнка
19.03.1835

Дочь: Дарья Афонасьева

Отец ребёнка: Слепов Афонасий Власов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close