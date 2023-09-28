Мокров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мокрова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривоносов Виктор
Мать ребёнка: Мокрова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Мокрова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривоносов Григорий
Мать ребёнка: Мокрова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисья
Мать ребёнка: Мокрова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борис
Мать ребёнка: Мокрова Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мокрова Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно