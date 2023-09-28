Мокров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мокрова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривоносов Виктор

Мать ребёнка: Мокрова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Мокрова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривоносов Григорий

Мать ребёнка: Мокрова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисья

Мать ребёнка: Мокрова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борис

Мать ребёнка: Мокрова Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мокрова Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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